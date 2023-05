Dornbirner SV wahrt mit Sieg in Lauterach Aufstiegschance!

Details Montag, 29. Mai 2023 14:26

In der 29. Runde der Eliteliga ist der SC Röthis mit einem 3:0 Erfolg gegen Egg der Regionalliga West 2023/24 ein gutes Stück näher gekommen. Rückschlag für den Meusburger FC Wolfurt – das 0:1 im Heimspiel lässt die Altach Juniors (5:0 gegen Göfis) bis auf einen Punkt heranrücken. Der Dornbirner SV wahrt die Chance auf den Aufstieg mit einem 5:3 in Lauterach. Wichtig auch ein Blick in das laufende Play-off der Regionalliga West. SW Bregenz hat nach dem 1:0 Erfolg beim FC Pinzgau Saalfelden gute Chancen auf den Titel und damit natürlich auch für den Aufstieg in die 2. Liga. Damit könnten dann noch zwei weitere Plätze für Vorarlberg in der Regionalliga West 2023/24 frei werden. In den noch zwei ausstehenden Runden wird es auf alle Fälle noch extrem spannend!

Andrew Owusu brachte das Schlusslicht in der elften Minute ins Hintertreffen. Jakob Pfahl beförderte das Leder zum 2:0 von Dornbirner SV über die Linie (26.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Das 1:2 von Lauterach bejubelte Kristijan Dulabic (53.). In der 55. Minute gelang der Heimmannschaft, was zur Pause in weiter Ferne war: der Ausgleichstreffer. EMMA & EUGEN Dornbirner SV traf zum 3:2 (60.). In der 67. Minute erhöhte Christopher Nagel auf 4:2 für die Gäste. Mit dem zweiten Treffer von Dulabic rückte Intemann FC Lauterach wieder ein wenig an Dornbirner SV heran (84.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Hakan Cansiz, der das 5:3 aus Sicht von EMMA & EUGEN Dornbirner SV perfekt machte (90.). Am Ende verbuchte Dornbirner SV gegen FC Lauterach die maximale Punkteausbeute.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei Lauterach klar erkennbar, sodass bereits 19 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Wann bekommt FC Lauterach die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen EMMA & EUGEN Dornbirner SV gerät Intemann FC Lauterach immer weiter in die Bredouille. Lauterach kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz.

Für Dornbirner SV ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. EMMA & EUGEN Dornbirner SV präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 18 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Dornbirner SV. Die Saisonbilanz von EMMA & EUGEN Dornbirner SV sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei vier Siegen und einem Unentschieden büßte Dornbirner SV lediglich zwei Niederlagen ein.

Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr: Intemann FC Lauterach – EMMA & EUGEN Dornbirner SV, 3:5 (0:2)

90 Hakan Cansiz 3:5

84 Kristijan Dulabic 3:4

67 Christopher Nagel 2:4

60 Nico Schoepf 2:3

55 Benjamin Gabsi 2:2

53 Kristijan Dulabic 1:2

26 Jakob Pfahl 0:2

11 Andrew Owusu 0:1

