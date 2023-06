Schlappe in Röthis - für die Altach Juniors wird es punkto Aufstieg wieder eng!

Details Sonntag, 04. Juni 2023 02:25

SC Röthis fertigte SCR Altach Juniors am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Röthis wusste zu überraschen.

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Marcel Sohler markierte vor 350 Zuschauern die Führung für SC Röfix Röthis (48.). Linus Berthold erhöhte den Vorsprung des Heimteams nach 50 Minuten auf 2:0. Aaron Fontain brachte SC Röthis in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (55.). Für das 4:0 von Röthis sorgte Leander Christof, der in Minute 67 zur Stelle war. Arbnor Rexhaj besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für SC Röfix Röthis (90.). Letztlich feierte SC Röthis gegen Altach Juniors nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Röthis präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 21 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SC Röfix Röthis. Die bisherige Spielzeit von SC Röthis ist weiter von Erfolg gekrönt. Röthis verbuchte insgesamt fünf Siege und ein Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Zuletzt lief es erfreulich für SC Röfix Röthis, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der Angriff ist bei SCR Altach Juniors die Problemzone. Nur neun Treffer erzielten die Gäste bislang. Die bisherige Saisonbilanz von Altach Juniors bleibt mit drei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Nachdem SC Röthis hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Röthis weiter im Rennen um die vorderen Plätze. SCR Altach Juniors findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang sieben.

Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr: SC Röfix Röthis – SCR Altach Juniors, 5:0 (0:0)

90 Arbnor Rexhaj 5:0

67 Leander Christof 4:0

55 Aaron Fontain 3:0

50 Linus Berthold 2:0

48 Marcel Sohler 1:0

