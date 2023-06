FC Lauterach mit klarem Erfolg gegen Göfis - für den Aufstieg in die Regionalliga West reicht es knapp nicht!

Details Montag, 12. Juni 2023 15:53

Fünf Plätze für die Regionalliga West 2023/24 waren im Frühjahrsdurchgang der Eliteliga zu vergeben. Röthis hatte das Ticket schon sicher – auch die letzte Partie bei Admira Dornbirn wurde mit 2:1 gewonnen. Wolfurt schwingt sich mit einem 1:0 gegen Rankweil auf Platz zwei und ist damit auch 2023/24 in der Regionalliga West dabei, dasselbe gilt für den Dornbirner SV mit einem 3:1 in Rotenberg. Rotenberg schafft damit den Sprung in die Top-5 nicht. Als Tabellenvierter steigen die Altach Juniors auf – 1:1 gegen Egg. Lauterach gewinnt zwar 7:3 gegen Göfis, scheitert ab punktgleich mit Rankweil am Aufstieg, da beide direkten Duelle verloren wurden. Damit sind Röthis, Wolfurt, der DSV, die Altach Juniors, Rankweil und Hohenems Vorarlbergs Vertreter in der Regionalliga West 2023/24. SW Bregenz steigt ja bekanntlich in die 2. Liga als Meister des Regionalliga West Play-off auf.

Vor 350 Zuschauern markierte Kristijan Dulabic das 1:0 für Intemann FC Lauterach (3.). Lange währte die Freude des Gastgebers nicht, denn schon in der neunten Minute schoss Ramon Tschann den Ausgleichstreffer für Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis. Nur vier Minuten später erzielte SC Göfis die 2:1-Führung. Die passende Antwort hatte Dominique Chiste parat, als er in der 14. Minute zum Ausgleich traf. Jonas Schwarz witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 für Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis ein (18.). Für das dritte Tor von FC Lauterach war Benjamin Gabsi verantwortlich, der in der 30. Minute das 3:3 besorgte. Der Tabellenletzte brachte den Ball zum 4:3 über die Linie (38.). Ein Tor auf Seiten von Lauterach machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Mit den Treffern zum 7:3 (55./86./88.) sicherte Dulabic Intemann FC Lauterach nicht nur den Sieg, sondern machte auch seinen Hattrick perfekt. Die Situation wurde für SC Göfis noch schwieriger, als Linus Martin in der 72. Minute mit der Ampelkarte in die Kabine geschickt wurde. Am Ende kam FC Lauterach gegen Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis zu einem verdienten Sieg.

Lauterach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Um den Klassenerhalt zu realisieren, muss Intemann FC Lauterach in der Rückrunde zwingend Boden gutmachen. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von FC Lauterach ist deutlich zu hoch. 28 Gegentreffer – kein Team der Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr fing sich bislang mehr Tore ein. Lauterach fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei Intemann FC Lauterach noch ausbaufähig. Nur vier von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

SC Göfis holte auswärts bisher nur drei Zähler. Mit zwölf Zählern aus neun Spielen steht Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis momentan im Mittelfeld der Tabelle. SC Göfis schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 23 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Eliteliga Vorarlberg - Frühjahr: Intemann FC Lauterach – Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis, 7:3 (4:3)

88 Kristijan Dulabic 7:3

86 Kristijan Dulabic 6:3

55 Kristijan Dulabic 5:3

38 Emre Ali Oezberk 4:3

30 Benjamin Gabsi 3:3

18 Jonas Schwarz 2:3

14 Dominique Chiste 2:2

13 Philip Froewis 1:2

9 Ramon Tschann 1:1

3 Kristijan Dulabic 1:0

