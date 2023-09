FC Rotenberg überflügelt FC Höchst in der Tabelle

Details Sonntag, 17. September 2023 01:54

Durch ein 3:1 holte sich FC Rotenberg drei Punkte bei blum FC Höchst 1921.

Das 1:0 war das Verdienst von Kevin Bentele. Er war vor 200 Zuschauern in der 39. Minute zur Stelle. Ein Tor mehr für FC Rotenberg machte den Unterschied zur Pause zwischen den beiden Mannschaften aus. In Minute 74 der nächste Rückschlag für FC Höchst: Bojan Avramovic sieht den zweiten gelben Karton. Kurz vor Schluss traf Julian Rupp für FC Rotenberg (96.). In der Nachspielzeit (97.) gelang Christoph Kobleder der Anschlusstreffer für Höchst. Milan Rakic setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für FC Rotenberg kurz vor dem Abpfiff (98.). Letzten Endes ging FC Rotenberg im Duell mit blum FC Höchst 1921 als Sieger hervor.

FC Höchst wartet weiter auf den ersten Dreier auf heimischem Terrain. Der Gastgeber musste schon elf Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Mit dem Gewinnen tut sich Höchst weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Die Offensive von FC Rotenberg in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch blum FC Höchst 1921 war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits zwölfmal schlugen die Angreifer von FC Rotenberg in dieser Spielzeit zu.

FC Rotenberg ist jetzt mit sieben Zählern punktgleich mit FC Höchst und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 12:10 auf dem achten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Nächster Prüfstein für Höchst ist Austria Lustenau Amat. (Samstag, 17:00 Uhr). FC Rotenberg misst sich am selben Tag mit RUPP FOOD Austria FC Hörbranz (15:00 Uhr).

Eliteliga Vorarlberg: blum FC Höchst 1921 – FC Rotenberg, 1:3 (0:1)

98 Milan Rakic 1:3

97 Christoph Kobleder 1:2

96 Julian Rupp 0:2

39 Kevin Bentele 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.