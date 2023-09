Hard macht nach Sieg in Andelsbuch einen Satz nach vorne

Details Dienstag, 19. September 2023 00:54

Mit 0:2 verlor FC O&S Bau Andelsbuch am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Hard. Der sportliche Leiter des FC Hard, Christian Tschofen, analysiert den wichtigen Dreier für Hard.

Elvis Alibabic brachte FC Andelsbuch in der sechsten Minute ins Hintertreffen. Bis zum Halbzeitpfiff blieb der knappe Vorsprung von FC Hard bestehen. Die Gäste bauten die Führung in der Nachspielzeit aus, als Valendin-Alexandru Asiu in der 98. Minute traf. Zum Schluss feierte Hard einen dreifachen Punktgewinn gegen FC O&S Bau Andelsbuch.

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Hochverdienter Auswärtssieg des FC Hard. Hard dominierte beide Spielhälften klar und müsste aufgrund der vielen Chancen viel früher das Spiel für sich entscheiden. Am Schluss wurde es noch brenzlig! Beim Stand von 0:1 konnte unser Tormann Lucas Bundschuh eine 1:1 Situation exzellent für sich entscheiden. Zu viele Chancen ausgelassen, aber ein toller Auftritt und mehr als ein verdienter Sieg des FC Hard!“

Mit diesem Sieg zog FC Hard an FC Andelsbuch vorbei auf Platz vier. Der Gastgeber fiel auf die sechste Tabellenposition. FC O&S Bau Andelsbuch verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen. In dieser Saison sammelte Hard bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen.

FC Andelsbuch tritt am kommenden Samstag bei SV Typico Lochau an, FC Hard empfängt am selben Tag FC Lustenau 1907.

Eliteliga Vorarlberg: FC O&S Bau Andelsbuch – FC Hard, 0:2 (0:1)

98 Valendin-Alexandru Asiu 0:2

6 Elvis Alibabic 0:1

