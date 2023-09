SV Lochau erzwingt das Remis gegen FC Andelsbuch

Details Sonntag, 24. September 2023 01:57

Im Spiel SV Typico Lochau gegen FC O&S Bau Andelsbuch trennten sich die Gegner mit einem 2:2-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Als manch Akteur mit den Gedanken bereits in der Halbzeitpause war, schlug der Moment von Simon Walch. Vor 250 Zuschauern markierte der Angreifer von FC Andelsbuch die Führung für sein Team. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchten lediglich die Gäste, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Für das 2:0 von FC O&S Bau Andelsbuch zeichnete Marcelo Theisen verantwortlich (67.). In der 68. Minute bejubelte SV Lochau das 1:2. In der 86. Minute verhinderte die Hintermannschaft von FC Andelsbuch den Gegentreffer von Lochau nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. FC O&S Bau Andelsbuch wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als SV Typico Lochau die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Für SV Lochau gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat der Gastgeber derzeit auf dem Konto.

Am liebsten teilt FC Andelsbuch die Punkte. Da man aber auch zweimal verlor, steht die Mannschaft derzeit in der zweiten Hälfte der Tabelle.

Mit diesem Unentschieden verpasste Lochau die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Dafür ging es in der Tabelle nach unten auf den sechsten Platz.

SV Typico Lochau tritt am Samstag, den 30.09.2023, um 16:00 Uhr, bei FC Lustenau 1907 an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt FC O&S Bau Andelsbuch Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis.

Eliteliga Vorarlberg: SV Typico Lochau – FC O&S Bau Andelsbuch, 2:2 (0:1)

86 Nicolai Boesch 2:2

68 Nicolai Boesch 1:2

67 Marcelo Theisen 0:2

42 Simon Walch 0:1

