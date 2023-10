Hard verliert Spitzenspiel beim FC Rotenberg knapp!

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 01:50

Extrem eng geht es in der laufenden Meisterschaft der Eliteliga zu. Die Top-5 trennt nach neun Runden ein Punkt, die Top-9 sechs Punkte. Neuer Tabellenführer ist Lauterach, die Andelsbuch 1:0 besiegen können. Admira Dornbirn punktgleich nach einem 1:1 in Höchst auf Platz zwei. Der Fc Rotenberg bezwingt den FC Hard knapp mit 1:0 und bleibt auf Platz drei, Hard fällt auf Platz sieben der Tabelle zurück. Ebenso wie Rotenberg haben aber auch Göfis (2.1 gegen den FC Lustenau) und Lochau (1:0 gegen Hörbranz) sechzehn Punkte am Konto. Eine unglaublich spannende Meisterschaft!

Christian Tschofen, sportlicher Leiter FC Hard: „Leider 1:0 verloren! Ich bin der Meinung, dass der FC Hard vor allem in der ersten Halbzeit das bessere Team war. Es gilt aber auch der altbewährte Spruch von den Toren, die man nicht macht, die bekommt man.

In der zweiten Halbzeit hat man gespürt, dass etwas die Kräfte nachgelassen haben und Rotenberg etwas besser ins Spiel kam. Nach einem groben Abwehrfehler in 82. Minute ist dann Rotenberg mit 1:0 durch Julian Rupp in Führung gegangen. Das 1:0 für Rotenberg war dann auch der Endstand.

Meiner Meinung wäre eine Punkteteilung gerecht gewesen, aber so ist Fußball! Wir müssen nach vorne schauen und es nächste Woche gegen Lochau besser machen!“

Eliteliga Vorarlberg: FC Rotenberg – FC Hard, 1:0 (0:0)

82 Julian Rupp 1:0

