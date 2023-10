Negativserie beim FC Lustenau hält auch in Göfis an

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 01:53

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SC Göfis mit 2:1 gegen FC Lustenau 07 gewann. Hundertprozentig überzeugen konnte Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis dabei jedoch nicht. Ebenso wie Rotenberg haben aber auch Göfis (2.1 gegen den FC Lustenau) und Lochau (1:0 gegen Hörbranz) sechzehn Punkte am Konto. Eine unglaublich spannende Meisterschaft!

Kurz vor der Pause trafen die Gastgeber (40.). Mit einem Tor Vorsprung für SC Göfis ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Batuhan Karakas ließ sich in der 48. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für FC Lustenau. Serhan Arslan von den Gästen sah in der 53. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Wenig später behauptete sich Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis gegen die Hintermannschaft von FC Lustenau 1907. Neuer Spielstand: 2:1 (73.). Unter dem Strich verbuchte SC Göfis gegen FC Lustenau 07 einen 2:1-Sieg.

Am nächsten Samstag reist Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis zu RUPP FOOD Austria FC Hörbranz, zeitgleich empfängt FC Lustenau Intemann FC Lauterach.

Eliteliga Vorarlberg: Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis – FC Lustenau 1907, 2:1 (1:0)

73 Philip Froewis 2:1

48 Batuhan Karakas 1:1

40 Philip Froewis 1:0

