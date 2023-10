Austria Lustenau Amateure verliert bei Admira Dornbirn deutlich!

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:19

Admira Dornbirn fertigte A. Lustenau Amat. am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. Admira hatte vorab die besseren Karten.

Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Eine unglückliche Figur gegen SC Admira Dornbirn machte Adam Arsanov, der das Leder vor 250 Zuschauern zum 0:1 in die eigenen Maschen beförderte (5.). Durch ein Eigentor von Lustenau A. verbesserte Admira Dornbirn den Spielstand auf 2:0 für sich (14.). Mit dem 3:0 durch Alexander Huber schien die Partie bereits in der 32. Minute mit Admira einen sicheren Sieger zu haben. Austria Lustenau Amat. ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von SC Admira Dornbirn. In der 54. Minute legte August Rusch zum 4:0 zugunsten von Admira Dornbirn nach. Felix Gunz vollendete zum fünften Tagestreffer in der 59. Spielminute. Nino Palinic schraubte das Ergebnis in der 60. Minute mit dem 6:0 für Admira in die Höhe. Zeljko Kojadinovic pfiff schließlich das Spiel ab, in dem SC Admira Dornbirn bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen A. Lustenau Amat. festigte Admira Dornbirn den zweiten Tabellenplatz. Erfolgsgarant von Admira ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 27 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Mit dem Sieg baute Admira Dornbirn die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC Admira Dornbirn sechs Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Nach zehn absolvierten Begegnungen nimmt Lustenau A. den zehnten Platz in der Tabelle ein. Die Gäste verbuchten insgesamt drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen.

Der Motor von Austria Lustenau Amat. stottert gegenwärtig – seit vier Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei Admira, wo man insgesamt 20 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den zweiten Tabellenplatz belegt.

Am kommenden Sonntag trifft SC Admira Dornbirn auf FC Nenzing, A. Lustenau Amat. spielt tags zuvor gegen FC Sohm Alberschwende.

Eliteliga Vorarlberg: SC Admira Dornbirn – Austria Lustenau Amat, 6:0 (3:0)

60 Nino Palinic 6:0

59 Felix Gunz 5:0

54 August Rusch 4:0

32 Alexander Huber 3:0

14 Eigentor durch Goekay Sat 2:0

5 Eigentor durch Adam Arsanov 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.