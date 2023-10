Hard bleibt gegen Lochau nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 02:20

Mit 1:4 verlor FC Hard am vergangenen Samstag deutlich gegen SV Lochau. Lochau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Hard einen klaren Erfolg.

In Minute sieben bejubelte SV Typico Lochau das 1:0. Mete Dastan glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Gast (17./38.). Das überzeugende Auftreten von SV Lochau fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Der vierte Streich von Lochau war Rene Nesensohn vorbehalten (60.). Samir Luiz Sganzerla erzielte in der 75. Minute den Ehrentreffer für FC Hard. Letztlich fuhr SV Typico Lochau einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Hard derzeit auf dem Konto. Die Situation beim Gastgeber bleibt angespannt. Gegen SV Lochau kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem Sieg baute SV Typico Lochau die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Lochau sechs Siege, ein Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Seit fünf Begegnungen hat SV Lochau das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Lochau setzte sich mit diesem Sieg von FC Hard ab und nimmt nun mit 19 Punkten den dritten Rang ein, während Hard weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für FC Hard ist Kaufmann Bauwerkzeuge SC Göfis (Samstag, 14:00 Uhr). SV Typico Lochau misst sich am selben Tag mit FC Rotenberg (13:45 Uhr).

Eliteliga Vorarlberg: FC Hard – SV Typico Lochau, 1:4 (0:3)

75 Samir Luiz Sganzerla 1:4

60 Rene Nesensohn 0:4

38 Mete Dastan 0:3

17 Mete Dastan 0:2

7 Nicolai Boesch 0:1

