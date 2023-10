Ausgleichstreffer für Andelsbuch in Höchst in letzter Sekunde

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 02:40

Im Spiel von FC Höchst gegen FC Andelsbuch gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. FC O&S Bau Andelsbuch erwies sich gegen Höchst als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Es war die 37. Spielminute, als blum FC Höchst 1921 vor 200 Zuschauern das 1:0 erzielte. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Joachim Metzler bereits wenig später besorgte (41.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. In Minute 60 bejubelte FC Andelsbuch das 2:1. Marcelo Theisen erhöhte für die Gäste auf 3:1 (62.). Für das zweite Tor von FC Höchst war Kevin Prantl verantwortlich, der in der 67. Minute das 2:3 besorgte. Der Gastgeber traf in Minute 72 zum Ausgleich. Höchst schaffte es nicht, das Ergebnis über die Zeit zu bringen. In der Nachspielzeit (93.) traf Franco Joppi zum Ausgleich für FC O&S Bau Andelsbuch. Letztlich gingen blum FC Höchst 1921 und FC Andelsbuch mit jeweils einem Punkt auseinander.

Das Remis brachte FC Höchst in der Tabelle voran. Höchst liegt nun auf Rang fünf. Vier Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat blum FC Höchst 1921 derzeit auf dem Konto. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der FC Höchst ungeschlagen ist.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt FC O&S Bau Andelsbuch den zwölften Platz in der Tabelle ein. FC Andelsbuch verbuchte insgesamt zwei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Zwei Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen: FC O&S Bau Andelsbuch kann einfach nicht gewinnen.

Höchst tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei FC Lustenau 1907 an. Einen Tag später empfängt FC Andelsbuch Austria Lustenau Amat.

Eliteliga Vorarlberg: blum FC Höchst 1921 – FC O&S Bau Andelsbuch, 4:4 (1:1)

93 Franco Joppi 4:4

92 Maximilian Knuth 4:3

72 Maximilian Knuth 3:3

67 Kevin Prantl 2:3

62 Marcelo Theisen 1:3

60 David Baer 1:2

41 Joachim Metzler 1:1

37 Abduel Kerim Kalkan 1:0

