Admira Dornbirn schlägt FC Alberschwende

Sonntag, 05. November 2023

Bei Admira Dornbirn holte sich FC Alberschwende eine 1:3-Schlappe ab. Admira erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Vor den Augen der 400 Zuschauer stellte Kilian Madlener das 1:0 für den Gastgeber sicher (39.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) schoss Maximilian Lampert einen weiteren Treffer für SC Admira Dornbirn. Mit der Führung für Admira Dornbirn ging es in die Kabine. In der 50. Minute überwand Alberschwende die Abwehr von Admira und beförderte das Leder ins gegnerische Netz. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jeremy Thurnher für einen Treffer sorgte (93.). Schlussendlich verbuchte SC Admira Dornbirn gegen FC Sohm Alberschwende einen überzeugenden Heimerfolg.

Im letzten Hinrundenspiel errang Admira Dornbirn drei Zähler und weist als Tabellenfünfter nun insgesamt 23 Punkte auf. Die Angriffsreihe von Admira lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 30 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Die Saison von SC Admira Dornbirn verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von sieben Siegen, zwei Remis und nur vier Niederlagen klar belegt.

In der Rückrunde muss FC Alberschwende das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. Vollstreckerqualitäten demonstrierte der Tabellenletzte bislang noch nicht. Der Angriff des Gasts ist mit zehn Treffern der erfolgloseste der Eliteliga Vorarlberg. Alberschwende musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da FC Sohm Alberschwende insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Situation bei FC Alberschwende bleibt angespannt. Gegen Admira Dornbirn kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Admira verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 30.03.2024 FC O&S Bau Andelsbuch. Für Alberschwende geht es am kommenden Samstag bei FC Lustenau 1907 weiter.

Eliteliga Vorarlberg: SC Admira Dornbirn – FC Sohm Alberschwende, 3:1 (2:0)

93 Jeremy Thurnher 3:1

50 Manuel Willam 2:1

42 Maximilian Lampert 2:0

39 Kilian Madlener 1:0

