Sechs Treffer zwischen Egg und Hard

Details Sonntag, 05. November 2023 01:56

Durch ein 4:2 holte sich Hard drei Punkte bei FC Brauerei Egg.

Vor 400 Zuschauern markierte FC Hard das 1:0 (8.). Dominik Fessler schockte die Gäste und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für FC Egg (17./32.). Zur Pause behielt FC Brauerei Egg die Nase knapp vorn. Hard brachte das Netz in der 48. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Michel Jonovic brachte FC Hard nach 68 Minuten die 3:2-Führung. Elvis Alibabic stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 4:2 für Hard her (87.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug FC Hard FC Egg 4:2.

FC Brauerei Egg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive des Gastgebers muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 27-mal war dies der Fall. Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat FC Egg derzeit auf dem Konto.

Mit sechs Siegen und sechs Niederlagen weist Hard eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht FC Hard im Mittelfeld der Tabelle.

Hard setzte sich mit diesem Sieg von FC Brauerei Egg ab und belegt nun mit 19 Punkten den siebten Rang, während FC Egg weiterhin 15 Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt FC Brauerei Egg dann im nächsten Spiel SV Typico Lochau, während FC Hard am gleichen Tag bei blum FC Höchst 1921 antritt.

Eliteliga Vorarlberg: FC Brauerei Egg – FC Hard, 2:4 (2:1)

87 Elvis Alibabic 2:4

68 Michel Jonovic 2:3

48 Benedikt Boehler 2:2

32 Dominik Fessler 2:1

17 Dominik Fessler 1:1

8 Benedikt Boehler 0:1

