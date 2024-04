Erfolgsserie von Admira Dornbirn setzt sich gegen FC Hörbranz fort

Details Samstag, 13. April 2024 22:50

Admira Dornbirn setzte sich standesgemäß gegen FC Hörbranz mit 5:2 durch. Damit wurde Admira der Favoritenrolle vollends gerecht.

Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das letztendlich mit 3:3 geendet hatte.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Admira Dornbirn bereits in Front. Noah Fehn markierte in der ersten Minute die Führung. Der Spitzenreiter machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Samuel Jörg (3.). Philipp Glanzer war es, der in der neunten Minute das Spielgerät im Gehäuse der Heimmannschaft unterbrachte. Julian Lipburger nutzte die Chance für Hörbranz und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 2:2 ins Netz. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Jörg schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.). Jeremy Thurnher beseitigte mit seinen Toren (60./62.) die letzten Zweifel am Sieg von Admira Dornbirn. Mit dem Ende der Spielzeit strich Admira gegen RUPP FOOD Austria FC Hörbranz die volle Ausbeute ein.

Die errungenen drei Zähler gingen für SC Admira Dornbirn einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Mit beeindruckenden 43 Treffern stellt Admira Dornbirn den besten Angriff der Eliteliga Vorarlberg. Die bisherige Spielzeit von Admira ist weiter von Erfolg gekrönt. SC Admira Dornbirn verbuchte insgesamt zehn Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

Mit 34 Gegentreffern ist FC Hörbranz die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Die Luft wird dünner für die Gäste: Die Niederlage hat das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz zur Folge. Hörbranz kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. Ansonsten stehen noch drei Siege und vier Unentschieden in der Bilanz.

RUPP FOOD Austria FC Hörbranz steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Admira Dornbirn mit aktuell 32 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Admira tritt am kommenden Samstag bei FC Hard an, FC Hörbranz empfängt am selben Tag FC Sohm Alberschwende.

Eliteliga Vorarlberg: SC Admira Dornbirn – RUPP FOOD Austria FC Hörbranz, 5:2 (2:2)

62 Jeremy Thurnher 5:2

60 Jeremy Thurnher 4:2

56 Samuel Jörg 3:2

38 Julian Lipburger 2:2

9 Philipp Glanzer 2:1

3 Samuel Jörg 2:0

1 Noah Fehn 1:0

