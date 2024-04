FC Alberschwende beendet gegen den FC Lustenau Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Details Samstag, 13. April 2024 22:50

Bei FC Sohm Alberschwende holte sich FC Lustenau 1907 eine 0:2-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen.

Nach 90 Minuten hatte schließlich FC Alberschwende die Nase vorn. Durch das 1:1 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Für den Führungstreffer von Alberschwende zeichnete Marcel Küer verantwortlich (37.). Julian Maldoner nutzte die Chance für den Gastgeber und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Den Grundstein für den Sieg über FC Lustenau 07 legte FC Sohm Alberschwende bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

FC Alberschwende liegt im Klassement nun auf Rang elf. Alberschwende bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, vier Unentschieden und acht Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist FC Sohm Alberschwende wieder in der Erfolgsspur.

FC Lustenau führt mit 19 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. Gewinnen hatte bei FC Lustenau 1907 zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Nächster Prüfstein für FC Alberschwende ist RUPP FOOD Austria FC Hörbranz (Samstag, 17:00 Uhr). FC Lustenau 07 misst sich am selben Tag mit FC O&S Bau Andelsbuch (16:00 Uhr).

Eliteliga Vorarlberg: FC Sohm Alberschwende – FC Lustenau 1907, 2:0 (2:0)

39 Julian Maldoner 2:0

37 Marcel Küer 1:0

Details

