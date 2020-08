Eliteliga Vorarlberg - Herbst 2020/2021: Vorschau Runde 2

Details Mittwoch, 05. August 2020 12:00

In wenigen Tagen steht die 2. Meisterschaftsrunde in der Eliteliga Vorarlberg - Herbst auf dem Programm. Rankweil hat in der ersten Runde eine klare 0:5 Niederlage gegen Hohenems hinnehmen müssen, das Spiel selbst war aber nicht so deutlich von Hohenems beherrscht, wie das Endresultat vermuten lässt. Rankweil spielt in Runde zwei in Röthis, wobei Röthis bei SW Bregenz einen Punkt geholt hat. Im Spitzenspiel der Runde trifft Hohenems zuhause auf Lauterach und damit treffen zwei Sieger der ersten Runde aufeinander. Rotenberg ist in Runde eins in Wolfurt knapp mit 1:2 unterlegen, am kommenden Sonntag um 10:30 Uhr ist SW Bregenz zu Gast – sicherlich ein Duell auf Augenhöhe. Die in der ersten Runde spielfreien Austria Lustenau Amateure empfangen am Samstag Wolfurt. Spielfrei in Runde zwei ist der Dornbirner SV, der ja überraschend beim Auftakt in Lauterach 1:2 unterlegen ist.

