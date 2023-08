Simon Kampl, FC Kennelbach: „Wir wollen wieder eine Heimmacht werden!“

Details Mittwoch, 09. August 2023 01:34

Zehn Zugänge und sieben Abgänge – im Sommer 2023 hat sich im Kader des Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach einiges getan. Für den sportlichen Leiter, Simon Kampl, gibt es für die kommende Saison 2023/24 der Landesliga zwei zentrale Ziele. Kennelbach startet am 11. August 2023 um 18 Uhr beim SV Gaissau in die neue Saison.

Vorbereitung?

Simon Kampl, sportlicher Leiter Reini's Hausgemachtes FC Kennelbach: „Wir haben die Vorbereitungsphase frühzeitig gestartet, um unserem neuen Trainer Daniel Schelling die Möglichkeit zu geben, die Mannschaft bestmöglich kennenzulernen und auf die bevorstehende Saison vorzubereiten. Dieser Fokus war auch von entscheidender Bedeutung, um die zahlreichen Neuzugänge erfolgreich in unser Team zu integrieren und sie mit unserer Spielphilosophie vertraut zu machen. Insgesamt sind wir mit dem Verlauf der Vorbereitung sehr zufrieden. Die Mannschaft hat hart gearbeitet, was zu positiven Testspielergebnissen geführt hat (u.a. 2:0 Sieg gegen den FC Hard). Derzeit befinden wir uns praktisch am Ende der Vorbereitungsphase und am kommenden Samstag erwartet uns mit dem FC Schlins 1b unser erster Gegner im Cup. Allerdings müssen wir in dieser frühen Phase der Saison mit Verletzungssorgen umgehen. So sind einige unserer Spieler derzeit verletzt oder kehren gerade von Verletzungen zurück.

Testspiele?

· 07.07.2023- 18:30 Uhr Kennelbach : Altach 1b – 2:1

· 11.07.2023 - 19:30 Uhr Kennelbach : FC Höchst – 2:3

· 14.07.2023 - 18:30 Uhr Kennelbach : Austria Lustenau Amateure – 1:1

· 20.07.2023 - 18:30 Uhr Kennelbach : FC Hard – 2:0

· 25.07.2023 - 19:15 Uhr Kennelbach : FC Hittisau – 1:4

Kaderänderungen?

Zugänge

• Phil Notegger (FC Wolfurt)

• Timo Lüneburger (SV Kressbronn)

• Luca Merk (SV Kressbronn)

• Slobodan Spasic (FC Alberschwende)

• Kamil Toraman (SV Lochau)

• Paul Österle (SC Hohenweiler)

• David Gugganig (Viktoria Bregenz)

• Linus Amann (FC Koblach)

• Jeremias Hepp (FC Hard)

• Bilal Gümüs (FC Höchst)

Abgänge

• Tobias Neubauer (FC Hollywood)

• Simon Gasser

• Hannes Gasser

• Lorenz Gasser (alle FC Schwarzach)

• Nino Palinic (Admira Dornbirn)

• Kerem Kocabay (FC Lauterach)

• Bruno Rafael Lovisaro (FC Schwarzenberg)

Wie sind die Ziele für die kommende Saison ausgerichtet?

Simon Kampl: „Wir wollen mit unserer jungen Mannschaft vorne in der Landesliga mitspielen und jedenfalls wieder eine Heimmacht werden.“

Wichtige Informationen über den Verein?

Simon Kampl: „Am 16. September findet am Kennelbacher Fußballplatz wieder unser legendäres „Knödelfest“ statt. Neben den Spielen der Kampfmannschaft und der 1c Mannschaft wird es dabei wieder viele Köstlichkeiten unseres Hauptsponsors „Reinis Hausgemachtes“ sowie Livemusik geben. Außerdem werden wir bei unserem ersten Heimspiel am 19. August gegen Hatlerdorf die Zuschauer mit einer eigenen Cocktailbar überraschen, an der Cocktails frisch gemixt werden.“

Favoriten in der eigenen Liga 2023/24?

Simon Kampl: „Viktoria Bregenz, SC Hatlerdorf, FC Sulz!“

Favoriten auf den Meistertitel in der Bundesliga?

Simon Kampl: „Red Bull Salzburg, Austria Lustenau!“

Favoriten auf den Meistertitel in der 2. Liga?

Simon Kampl: „GAK!“

