Erster Heimsieg! FC Sulzberg 1b überrascht Austria Lustenau Juniors

Donnerstag, 09. Mai 2024 19:24

In der 17. Runde der 4. Landesklasse stand die Begegnung zwischen dem FC Sulzberg 1b und den Austria Lustenau Juniors auf dem Programm. Im Aufeinandertreffen zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Zweitplatzierten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte. Der Nachzügler setzte sich am Feiertag überraschend mit 3:1 durch und fuhr im zehnten Heimspiel den ersten "Dreier" ein. Die Juniors des Bundesligisten hingegen mussten im Frühjahr die dritte Niederlage einstecken.

Favorit mit Start nach Maß

Das Spiel begann für die Hausherren nicht wunschgemäß, denn die Juniors gingen bereits in der 18. Minute durch Gökay Sat in Führung. Sat nutzte eine Unsicherheit in der Sulzberger Verteidigung und brachte sein Team mit einem präzisen Schuss ins lange Eck in Führung. Die Gäste schienen die Kontrolle über das Spiel zu übernehmen, doch der FC ließ sich nicht unterkriegen.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Stefan Eienbach der Ausgleichstreffer. In der 45. Minute zeigte er seine Klasse, indem er einen strammen Schuss von der Strafraumgrenze abfeuerte, der Gästegoalie Dominik Samardzija keine Chance ließ. Das 1:1 gab den Sulzbergern neuen Schwung und setzte den Favoriten unter Druck. Die Teams gingen mit einem Unentschieden in die Pause, was die Spannung für die zweite Hälfte nur weiter steigerte.

Hausherren drehen Spiel - Juniors nur noch zu zehnt

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste geendet hatte. In der 59. Minute war es erneut Eienbach, der für Sulzberg traf. Nach einer ausgezeichneten Einzelleistung konnte sich Eienbach gegen zwei Verteidiger durchsetzen und den Ball zum 2:1 ins Netz befördern. Dieses Tor brachte das Momentum endgültig auf die Seite der Heimischen.

Nur zehn Minuten später ereignete sich ein weiterer Wendepunkt im Spiel, als Lustenaus Ayub Ahmed aufgrund einer Torchancenverhinderung die Rote Karte sah. Die numerische Überlegenheit nutzte Sulzberg geschickt aus. In der 71. Minute erhöhte Gian-Luca Österle auf 3:1, nachdem er sich im Strafraum clever freigelaufen und einen präzisen Pass von der linken Seite verwertet hatte. Mit diesem Tor war das Schicksal der dezimierten Juniors besiegelt, und die letzten Minuten des Spiels verwaltete Sulzberg den Vorsprung souverän. Als Schiedsrichter Brunner das Spiel nach 90 Minuten abpfiff, feierte der FC Sulzberg 1b einen verdienten 3:1-Erfolg und durfte den ersten Heimsieg bejubeln.

4. Landesklasse: Sulzberg 1b : Austria Lustenau Jrs. - 3:1 (1:1)

71 Gian-Luca Österle 3:1

59 Stefan Eienbach 2:1

45 Stefan Eienbach 1:1

18 Gökay Sat 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter D.T.A.L.P. erstellt.

