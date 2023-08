SW Bregenz Amateure starten mit Heimspiel gegen Hohenems II in die Meisterschaft!

Details Freitag, 04. August 2023 01:28

Die KM1 von SW Bregenz hat in der 2. Liga schon aufgezeigt, die SW Bregenz Amateure haben in der Landesliga das Ziel Aufstieg in die Vorarlbergliga für die kommende Saison 2023/24 ausgegeben. Harun Baskan hat alle Details zum Kader der Amateure und auch einen kurzen Rückblick auf die Vorbereitung.

Vorbereitung?

Harun Baskan, Co-Trainer SW Bregenz Amateure: „Schwerpunkte in der Vorbereitung sind neben dem Spielkonzept für die Landesliga auch die jungen Spieler in die Mannschaft zu integrieren.

Kaderspieler:

Bolat Sinan TM

Kovac Luka TM

Tomic Ivan

Cin Yusuf

Bulanik Baran

Al Mindawi Saman

Tomic David

Travica Nikola

Simic Pacco

Özbek Furkan

Pehlivan Cem Mustafa

Brzaj Santin

Todorovic Dominic

Kocabas Tolga

Simic Ives Henri

Kara Okan

Öztürk Emre

Sen Alan

Nikolic Silvio

Caliskan Ilhan

Djordjevic Emilio

Sariay Muhi

Kalkan Azad

Kicaj Flamur

Vasic Mark

Sahin Ömer

Feuersinger Lukas

Zugänge:

Pehlivan Cem Mustafa von Austria Lustenau

Todorovic Dominic vom FC Lustenau

Kalkan Azad von Austria Lustenau

Vasic Mark von SpVgg Lindau

Kicaj Flamur vom FC Rüthi

Sariay Muhammet war vereinslos

Bulanik Baran von Austria Lustenau

Al Mindawi Saman von Austria Lustenau

Tomic Ivan vom FC Hatlerdorf

Kovac Luka TM von Roter Stern Belgrad

Abgänge:

Gisinger Simon zum SC Fussach

Turnher Simon zum SC Fussach

Parlak Hakan zur Viktoria

Ignjatovic Andrijan zum FC Wolfurt

Islamchanow Magomed zum FC Alberschwende

Yücel Muhammed zur Viktoria

Testspiele?

Harun Baskan: „Gegen den SC Fussach 0:5 und gegen SV Frastanz 1:0, nächstes Spiel im VFV Cup gegen FC Egg/FC Andelsbuch 1c am 4.8.23 auswärts.“

Ziele und Favoriten?

Harun Baskan: „Als Anliegen wüschen wir uns als Verein, dass es in dieser Saison viele Spielerentwicklungen in der Amateurmannschaft gibt. Und die Saison mit möglichst wenig Verletzungen und Vorkommnisse absolvieren. Wir wünschen allen Gegnern in der Landesliga viel Glück und eine faire Saison! Saisonziel: Aufstieg in die Vorarlbergliga! Favoriten in der Landesliga sind neben uns noch Hatlerdorf, Hohenems 1b. Favorit in der 2. Bundesliga? Da hoffen wir natürlich auf unser KM1! Und in der Ersten Bundesliga könnte es neben Red Bull diesmal auch Sturm Graz schaffen, den Titel zu holen. Auch von uns einen herzlichen Dank an die Ligaportal-Redaktion im Namen der SW-Bregenz!“

