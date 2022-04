Dornbirn Juniors setzen sich gegen Brederis klar durch!

Details Donnerstag, 14. April 2022 21:09

Mit 1:4 verlor Brederis am vergangenen Freitag deutlich gegen Fc Dornbirn Juniors. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Dornbirn Juniors als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen, der Gastgeber hatte sie letztendlich mit 1:0 für sich entschieden. An der Tabellenspitze hat sich Koblach mit 3:0 gegen Schlins durchgesetzt und damit die Tabellenführung übernommen. Kennelbach kam nämlich in Sulz über ein 0:0 nicht hinaus.

Aaron Fontain brachte Metzler Werkzeuge SK Brederis in der 19. Minute ins Hintertreffen. In der 38. Minute erhöhte Thomas Baldauf auf 2:0 für FC Mohren Dornbirn Juniors. Ein Tor auf Seiten von Fc Dornbirn Juniors machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. SK Brederis schoss in der 46. Minute das Tor zum 1:2. In der 79. Minute brachte Dornbirn Juniors das Netz zum Zappeln. In der Nachspielzeit besserte Baldauf seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 92. Minute seinen zweiten Tagestreffer für FC Mohren Dornbirn Juniors erzielte. Schließlich strich Fc Dornbirn Juniors die Optimalausbeute gegen Brederis ein.

Dornbirn Juniors muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit acht Siegen weist die Bilanz von FC Mohren Dornbirn Juniors genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Metzler Werkzeuge SK Brederis derzeit auf dem Konto. Die Gäste bauen die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Fc Dornbirn Juniors setzte sich mit diesem Sieg von SK Brederis ab und belegt nun mit 24 Punkten den achten Rang, während Brederis weiterhin 20 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Während Dornbirn Juniors am kommenden Samstag Fliesen Jams FC Riefensberg empfängt, bekommt es Metzler Werkzeuge SK Brederis am selben Tag mit SV Brauerei Frastanz zu tun.

Landesliga: FC Mohren Dornbirn Juniors – Metzler Werkzeuge SK Brederis, 4:1 (2:1)

92 Thomas Baldauf 4:1

79 Eren Yuezueak 3:1

46 Okan Akyildiz 2:1

38 Thomas Baldauf 2:0

19 Aaron Fontain 1:0