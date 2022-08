Doppelpack: Mayr sichert Fc Dornbirn Juniors den Sieg

Details Samstag, 06. August 2022 11:11

FC Mohren Dornbirn Juniors errang am ersten Spieltag einen 3:1-Sieg gegen SV Gaissau.

Fc Dornbirn Juniors ging durch Miguel Mayr in der 16. Minute in Führung. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Wenig später behauptete sich Dornbirn Juniors gegen die Hintermannschaft von Gaissau. Neuer Spielstand: 2:0 (64.). Wenige Minuten später verkürzte SV Gaissau auf 1:2 (66.). Mit dem 3:1 sicherte Mayr FC Mohren Dornbirn Juniors nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (90.). Am Schluss gewann Fc Dornbirn Juniors gegen Gaissau.

Landesliga: SV Gaissau – FC Mohren Dornbirn Juniors, 1:3 (0:1)

90 Miguel Mayr 1:3

66 Daniel Gruenauer 1:2

64 Eren Yuezueak 0:2

16 Miguel Mayr 0:1