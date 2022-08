FC BW Feldkirch gewinnt Torfestival

Details Sonntag, 14. August 2022 14:50

FC Blau Weiß Feldkirch gewann gegen FC Renault Malin Sulz mit 4:3 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Luca Maximilian Wieser nutzte die Chance für FC BW Feldkirch und beförderte in der 28. Minute das Leder zum 1:0 ins Netz. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die Heimmannschaft einen knappen Vorsprung herausgespielt.



Für das 1:1 von FC Sulz zeichnete Gilclecio Dos Santos Moura verantwortlich (51.). Shahumran Afzali machte in der 57. Minute das 2:1 von Feldkirch perfekt. Die Vorentscheidung führten Bruno Rodrigues Gervasoni (63.) und Wieser (64.) mit zwei Toren innerhalb weniger Minuten herbei. Pascal Rederer beförderte das Leder zum 2:4 von FC Renault Malin Sulz über die Linie (71.). Das 3:4 des Gasts stellte Marcel Winsauer sicher (88.). Nachdem FC Sulz zunächst völlig von der Rolle gewesen war, zog er sich am Ende zumindest noch achtbar aus der Affäre. Zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht mehr.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Blau Weiß Feldkirch in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

39 Punkte – so lautete die Bilanz von FC Renault Malin Sulz in der abgelaufenen Spielzeit. Im Klassement machte dies Platz sechs.

Mit drei Punkten auf der Habenseite steht FC Sulz derzeit auf dem fünften Rang.

Landesliga: FC Blau Weiß Feldkirch – FC Renault Malin Sulz, 4:3 (1:0)

88 Marcel Winsauer 4:3

71 Pascal Rederer 4:2

64 Luca Maximilian Wieser 4:1

63 Bruno Rodrigues Gervasoni 3:1

57 Shahumran Afzali 2:1

51 Gilclecio Dos Santos Moura 1:1

28 Luca Maximilian Wieser 1:0