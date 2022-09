SV Frastanz gewinnt Spitzenspiel bei FC Riefensberg

Details Sonntag, 11. September 2022 02:05

Gegen SV Frastanz holte sich Riefensberg eine 1:3-Schlappe ab.

Frastanz ging durch Igor Marjanovic in der 15. Minute in Führung. Der Gast hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. In der 53. Minute erhöhte Niklas Wieser auf 2:0 für SV Brauerei Frastanz. Niklas Fink ließ sich in der 87. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:2 für Fliesen Jams FC Riefensberg. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Benjamin Catakovic für einen Treffer sorgte (93.). Am Schluss siegte SV Frastanz gegen FC Riefensberg.

Die gute Bilanz von Riefensberg hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gastgeber bisher vier Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Fliesen Jams FC Riefensberg baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Bei Frastanz präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (22). Fünf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Frastanz. Frastanz ist seit drei Spielen unbezwungen.

Mit diesem Sieg zog SV Brauerei Frastanz an FC Riefensberg vorbei auf Platz drei. Riefensberg fiel auf die fünfte Tabellenposition.

Am kommenden Samstag tritt Fliesen Jams FC Riefensberg bei Vollbad FC Götzis an, während SV Frastanz zwei Tage zuvor TSV Altenstadt empfängt.

Landesliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – SV Brauerei Frastanz, 1:3 (0:1)

93 Benjamin Catakovic 1:3

87 Niklas Fink 1:2

53 Niklas Wieser 0:2

15 Igor Marjanovic 0:1