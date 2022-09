Gaissau bezwingt den FC Sulz

Details Sonntag, 11. September 2022 02:04

SV Gaissau errang am Freitag einen 3:1-Sieg über FC Renault Malin Sulz. Mit breiter Brust war FC Renault Malin Sulz zum Duell mit Gaissau angetreten – der Spielverlauf ließ bei FC Sulz jedoch Ernüchterung zurück.

SV Gaissau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Niklas Schranz traf in der dritten Minute zur frühen Führung. FC Sulz war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Mario Lescher war es, der in der 67. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Gaissau unterbrachte. Der Treffer zum 2:1 sicherte dem Heimteam nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Schranz in diesem Spiel (84.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Elias Schnetzer für einen Treffer sorgte (94.). Am Ende verbuchte SV Gaissau gegen FC Renault Malin Sulz einen Sieg.

Gaissau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Gaissau findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Gaissau fuhr nun nach langem Warten endlich den ersten Saisonsieg ein. In den letzten fünf Begegnungen holte SV Gaissau insgesamt nur vier Zähler.

FC Sulz rangiert mit zwölf Zählern auf dem sechsten Platz des Tableaus. In dieser Saison sammelten die Gäste bisher vier Siege und kassierten drei Niederlagen.

Gaissau tritt am kommenden Samstag bei FC Kennelbach an, FC Renault Malin Sulz empfängt am selben Tag MEVO FC Schwarzenberg.

Landesliga: SV Gaissau – FC Renault Malin Sulz, 3:1 (1:0)

94 Elias Schnetzer 3:1

84 Niklas Schranz 2:1

67 Mario Lescher 1:1

3 Niklas Schranz 1:0