Kein Sieger zwischen Sulzberg und Frastanz

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:13

Nach 90 Minuten Spielzeit lautete das Ergebnis zwischen Sulzberg und SV Brauerei Frastanz 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Jakob Konzett brachte SV Frastanz in der 16. Spielminute in Führung. Yannick Alber war zur Stelle und markierte das 1:1 von FC Sport Haschko Sulzberg (23.). Dietmar Spiegel nutzte die Chance für die Gastgeber und beförderte in der 31. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause behielt FC Sulzberg die Nase knapp vorn. Igor Marjanovic schoss für Frastanz in der 64. Minute das zweite Tor. Beim Abpfiff durch den Referee stand es zwischen Sulzberg und SV Brauerei Frastanz pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Nur einmal gab sich FC Sport Haschko Sulzberg bisher geschlagen. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für FC Sulzberg auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich Sulzberg auf Rang fünf wieder.

Mit 29 geschossenen Toren gehört SV Frastanz offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen. Die letzten Resultate von Frastanz konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Mit diesem Unentschieden verpasste FC Sulzberg die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel FC Sport Haschko Sulzberg sogar ab und steht nun auf Rang fünf.

Am kommenden Samstag trifft Sulzberg auf TSV Altenstadt, SV Brauerei Frastanz spielt am selben Tag gegen FC Mohren Dornbirn Juniors.

Landesliga: FC Sport Haschko Sulzberg – SV Brauerei Frastanz, 2:2 (2:1)

64 Igor Marjanovic 2:2

31 Dietmar Spiegel 2:1

23 Yannick Alber 1:1

16 Jakob Konzett 0:1