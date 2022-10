FC BW Feldkirch gut in Form - Sieg in Götzis!

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 01:12

Am Samstag begrüßte Vollbad FC Götzis FC Blau Weiß Feldkirch. Die Begegnung ging mit 3:2 zugunsten der Gäste aus. FC BW Feldkirch wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Alexander Lechner brachte den Ligaprimus in der 31. Minute ins Hintertreffen. Ein Tor auf Seiten von FC Götzis machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Bruno Rodrigues Gervasoni schockte das Heimteam und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Feldkirch (48./61.). David Wackernell schoss für Vollbad FC Götzis in der 70. Minute das zweite Tor. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Ahmet Resul Alkun den entscheidenden Führungstreffer für FC Blau Weiß Feldkirch erzielte (82.). Die 2:3-Heimniederlage von FC Götzis war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

Vollbad FC Götzis belegt mit 16 Punkten den siebten Tabellenplatz. Fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat FC Götzis momentan auf dem Konto.

Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für FC BW Feldkirch 25 Zähler zu Buche. Feldkirch erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Vollbad FC Götzis tritt am kommenden Samstag bei FC Renault Malin Sulz an, FC Blau Weiß Feldkirch empfängt am selben Tag SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal.

Landesliga: Vollbad FC Götzis – FC Blau Weiß Feldkirch, 2:3 (1:0)

82 Ahmet Resul Alkun 2:3

70 David Wackernell 2:2

61 Bruno Rodrigues Gervasoni 1:2

48 Bruno Rodrigues Gervasoni 1:1

31 Alexander Lechner 1:0