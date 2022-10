Martins rettet FC Schwarzenberg einen Punkt gegen Riefensberg

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:43

Jeweils einen Punkt holten FC Schwarzenberg und FC Riefensberg an diesem Samstag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Victor Erick Bueno Martins sein Team in der 17. Minute. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Thomas Waldner traf zum 1:1 zugunsten von Riefensberg (49.). In der 66. Minute erzielte Julian Birgfellner das 2:1 für die Gäste. In der 77. Minute sicherte Martins seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Schwarzenberg und Fliesen Jams FC Riefensberg spielten unentschieden.

Sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat MEVO FC Schwarzenberg momentan auf dem Konto.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von FC Riefensberg stets gesorgt, mehr Tore als Riefensberg (36) markierte nämlich niemand in der Landesliga. Fliesen Jams FC Riefensberg verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Mit diesem Unentschieden verpassten die Gastgeber die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht FC Schwarzenberg damit auch unverändert auf Rang vier. Schwarzenberg ist nun seit neun Spielen, FC Riefensberg seit fünf Partien unbesiegt.

Am kommenden Samstag trifft MEVO FC Schwarzenberg auf FC Sport Haschko Sulzberg, Riefensberg spielt am selben Tag gegen FC Blau Weiß Feldkirch.

Landesliga: MEVO FC Schwarzenberg – Fliesen Jams FC Riefensberg, 2:2 (1:0)

77 Victor Erick Bueno Martins 2:2

66 Julian Birgfellner 1:2

49 Thomas Waldner 1:1

17 Victor Erick Bueno Martins 1:0