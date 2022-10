Frastanz gelingt in Schruns Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 11:44

Im Spiel von Intersport FC Schruns gegen SV Brauerei Frastanz gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. FC Schruns erwies sich gegen SV Frastanz als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus.

Frastanz ging durch Marko Zdravkovic in der 21. Minute in Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Niclas Tschann den Ausgleich (23.). Manuel Demuth nutzte die Chance für Schruns und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Ein Tor auf Seiten des Heimteams machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Demuth bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (80.). Fabian Stigger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für SV Brauerei Frastanz ein (85.). Die reguläre Spielzeit war bereits abgelaufen, als Igor Marjanovic für die Gäste zum 3:3 traf (95.). Letztlich gingen Intersport FC Schruns und SV Frastanz mit jeweils einem Punkt auseinander.

FC Schruns muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht Schruns in der Rückrunde von der zehnten Position an. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Intersport FC Schruns liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 36 Gegentreffer fing. Vier Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat FC Schruns derzeit auf dem Konto.

Bei Frastanz präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (34). Sicherlich ist das Ergebnis für SV Brauerei Frastanz nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. SV Frastanz verbuchte insgesamt acht Siege, zwei Remis und drei Niederlagen.

Die letzten Resultate von Schruns konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien. Frastanz ist seit drei Spielen unbezwungen.

Als Nächstes steht Intersport FC Schruns TSV Altenstadt gegenüber (Mittwoch, 15:00 Uhr). SV Brauerei Frastanz gibt am Samstag seine Visitenkarte bei Vollbad FC Götzis ab.

Landesliga: Intersport FC Schruns – SV Brauerei Frastanz, 3:3 (2:1)

95 Igor Marjanovic 3:3

85 Fabian Stigger 3:2

80 Manuel Demuth 3:1

36 Manuel Demuth 2:1

23 Niclas Tschann 1:1

21 Marko Zdravkovic 0:1