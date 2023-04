Gaissau holt sich in Götzis Packung ab

Details Sonntag, 02. April 2023 02:43

SV Gaissau blieb gegen Vollbad FC Götzis chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: FC Götzis wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte der Gastgeber erfolgreich gestalten und mit 3:1 gewinnen können.

Selim Kum brachte Gaissau per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der achten und 34. Minute vollstreckte. Mit der Führung für Vollbad FC Götzis ging es in die Halbzeitpause. In der 70. Spielminute setzte sich Vollbad FC Götzis erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Julian Heinzle gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Götzis (83.). Letztlich feierte Vollbad FC Götzis gegen SV Gaissau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

FC Götzis liegt im Klassement nun auf Rang acht. Vollbad FC Götzis bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sieben Siege, ein Unentschieden und acht Pleiten.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von Gaissau immens. Die formschwache Abwehr, die bis dato 39 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des Gasts in dieser Saison. SV Gaissau musste sich nun schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Gaissau insgesamt auch nur vier Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SV Gaissau ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

FC Götzis tritt am kommenden Samstag bei MEVO FC Schwarzenberg an, Gaissau empfängt am selben Tag SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal.

Landesliga: Vollbad FC Götzis – SV Gaissau, 4:0 (2:0)

83 Julian Heinzle 4:0

70 Yusuf Yildirim 3:0

34 Selim Kum 2:0

8 Selim Kum 1:0

