Kennelbach beendet in Gaissau Sieglos-Serie

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:45

FC Kennelbach erreichte einen 3:1-Erfolg bei SV Gaissau. Im Hinspiel hatte Gaissau Kennelbach in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt.

Keramettin Kocabay brachte SV Gaissau in der 30. Minute ins Hintertreffen. Clemens Fritsch versenkte den Ball in der 38. Minute im Netz von FC Kennelbach. Vor dem Seitenwechsel sorgte Kocabay mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Gaissau. Kennelbach nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Bruno Rafael Lovisaro erhöhte den Vorsprung der Gäste nach 49 Minuten auf 3:1. Die 1:3-Heimniederlage von SV Gaissau war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Das Heimteam muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Niederlage fiel Gaissau in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 13. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte SV Gaissau die dritte Pleite am Stück.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo FC Kennelbach nun auf dem elften Platz steht. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Kennelbach, sodass man lediglich vier Punkte holte.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Nächster Prüfstein für Gaissau ist SV Brauerei Frastanz (Samstag, 16:00 Uhr). FC Kennelbach misst sich am selben Tag mit MEVO FC Schwarzenberg (15:00 Uhr).

Landesliga: SV Gaissau – FC Kennelbach, 1:3 (1:2)

49 Bruno Rafael Lovisaro 1:3

44 Keramettin Kocabay 1:2

38 Clemens Fritsch 1:1

30 Keramettin Kocabay 0:1

