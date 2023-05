FC Götzis liest FC Riefensberg die Leviten

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:46

Vollbad FC Götzis fertigte Fliesen Jams FC Riefensberg am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Bereits das Hinspiel hatte FC Götzis für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Die Gäste legten los wie die Feuerwehr und ließen durch einen Doppelschlag von Selim Kum aufhorchen (6./11.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Filip Nakic die Führung von Vollbad FC Götzis aus. Die Überlegenheit von FC Götzis spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mit dem 4:0 durch Lukas Ponudic schien die Partie bereits in der 58. Minute mit Vollbad FC Götzis einen sicheren Sieger zu haben. Vollbad FC Götzis ließ den Vorsprung in der 69. Minute anwachsen. Schlussendlich setzte sich FC Götzis mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Durch diese Niederlage fällt FC Riefensberg in der Tabelle auf Platz vier zurück. Die gute Bilanz der Heimmannschaft hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Riefensberg bisher elf Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

Trotz des Sieges bleibt Vollbad FC Götzis auf Platz neun. Mit 49 geschossenen Toren gehört FC Götzis offensiv zur Crème de la Crème der Landesliga. Neun Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat Vollbad FC Götzis derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Fliesen Jams FC Riefensberg ist FC Götzis weiter im Aufwind.

Am kommenden Samstag trifft FC Riefensberg auf TSV Altenstadt, Vollbad FC Götzis spielt am selben Tag gegen SPG Großwalsertal.

Landesliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – Vollbad FC Götzis, 0:5 (0:3)

69 Samed Soenmez 0:5

58 Lukas Ponudic 0:4

43 Filip Nakic 0:3

11 Selim Kum 0:2

6 Selim Kum 0:1

