Heimschlappe für Kennelbach gegen die Dornbirn Juniors

Details Montag, 29. Mai 2023 00:04

FC Mohren Dornbirn Juniors erteilte FC Kennelbach eine Lehrstunde und gewann mit 6:1. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Fc Dornbirn Juniors. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Die Gäste hatten einen klaren 3:0-Sieg gefeiert.

In der 20. Minute traf Dornbirn Juniors zum ersten Mal ins Schwarze. FC Mohren Dornbirn Juniors erzielte in der 22. Minute das 2:0. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Das 1:2 von Kennelbach stellte Keramettin Kocabay sicher (55.). In der 62. Minute brachte Miguel Mayr das Netz für Fc Dornbirn Juniors zum Zappeln. In der 69. Spielminute setzte sich FC Mohren Dornbirn Juniors erneut durch und erzielte das vorentscheidende 4:1. In der 87. Minute legte Fc Dornbirn Juniors zum 6:1 nach. Dornbirn Juniors überrannte FC Kennelbach förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Kennelbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht der Gastgeber auf den 13. Tabellenplatz. In der Verteidigung von FC Kennelbach stimmt es ganz und gar nicht: 65 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. In den letzten fünf Partien ließ Kennelbach zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich vier.

Durch die drei Punkte gegen FC Kennelbach verbesserte sich FC Mohren Dornbirn Juniors auf Platz vier. 62 Tore – mehr Treffer als Fc Dornbirn Juniors erzielte kein anderes Team der Landesliga.

Am kommenden Samstag tritt Kennelbach bei Intersport FC Schruns an, während Dornbirn Juniors einen Tag zuvor SV Brauerei Frastanz empfängt.

Landesliga: FC Kennelbach – FC Mohren Dornbirn Juniors, 1:6 (0:2)

87 Eren Yuezueak 1:6

79 Elias Luka Klaric 1:5

69 Eren Yuezueak 1:4

62 Miguel Mayr 1:3

55 Keramettin Kocabay 1:2

22 Eren Yuezueak 0:2

20 Eren Yuezueak 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei