Nichts zu holen für den FC Schruns in Frastanz

Sonntag, 11. Juni 2023

SV Brauerei Frastanz erfüllte die letzte Pflichtaufgabe und gewann wenig überraschend gegen Intersport FC Schruns mit 4:2. Die Beobachter waren sich einig, dass FC Schruns als Außenseiter in das Spiel gegangen war, weshalb der Ausgang niemanden verwunderte. Im Hinspiel war kein Sieger ermittelt worden. Damals hatten sich die Mannschaften mit 3:3 getrennt.

SV Frastanz geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Oleksandr Diachynskyi das schnelle 1:0 für Schruns erzielte. Für das 1:1 von Frastanz zeichnete David Stigger verantwortlich (17.). Pablo Henrique De Meneses Nascimento beförderte das Leder zum 2:1 des Heimteams in die Maschen (33.). Zur Pause behielt SV Brauerei Frastanz die Nase knapp vorn. Simon Maier ließ sich in der 61. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für Intersport FC Schruns. Stigger schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (61.). Marko Zdravkovic erhöhte den Vorsprung von SV Frastanz nach 68 Minuten auf 4:2. Am Schluss fuhr Frastanz gegen FC Schruns auf eigenem Platz einen 4:2-Sieg ein.

Zum Aufstieg langte es diese Spielzeit nicht für SV Brauerei Frastanz. Die sehr gute Platzierung hinter den Aufstiegsrängen stimmt in Hinblick auf die kommende Saison jedoch hoffnungsfroh. Im Angriff agierte SV Frastanz im Saisonverlauf mit mäßigem Erfolg. 59 erzielte Treffer sind nur eine durchschnittliche Ausbeute. Frastanz weist mit 17 Siegen, drei Unentschieden und sechs Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich SV Brauerei Frastanz sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

Nach allen 26 Spielen findet sich Schruns in der unteren Tabellenhälfte wieder und kann sich bald auf die nächste Spielzeit in der Landesliga vorbereiten. Es passt ins Bild, dass die chronischen Abwehrprobleme der Gäste auch im letzten Saisonspiel zum Vorschein kamen. Unterm Strich kassierte Intersport FC Schruns 72 Gegentreffer. Die Verantwortlichen von FC Schruns werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal sieben Siege und vier Remis brachte Schruns zustande. Demgegenüber stehen satte 15 Niederlagen.

Landesliga: SV Brauerei Frastanz – Intersport FC Schruns, 4:2 (2:1)

68 Marko Zdravkovic 4:2

61 Simon Maier 3:2

61 David Stigger 3:1

33 Pablo Henrique De Meneses Nascimento 2:1

17 David Stigger 1:1

9 Oleksandr Diachynskyi 0:1

