FC Riefensberg bezwingt FC Schwarzenberg

Details Sonntag, 11. Juni 2023 15:35

FC Riefensberg feierte das Saisonende mit einem 4:2-Sieg vor heimischem Publikum. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatten schließlich die Gastgeber die Nase vorn. Das Hinspiel war beim 2:2 zwischen den beiden Mannschaften ohne einen Sieger geblieben.

Niklas Fink versenkte den Ball in der elften Minute im Netz von FC Schwarzenberg. Stefan Feuerstein erhöhte den Vorsprung von Riefensberg nach 33 Minuten auf 2:0. Ehe der Schiedsrichter die Protagonisten zur Pause bat, traf Thomas Flatz zum 1:2 zugunsten von Schwarzenberg (45.). Die Pausenführung von Fliesen Jams FC Riefensberg fiel knapp aus. Philipp Stoss schoss die Kugel zum 3:1 für FC Riefensberg über die Linie (50.). In der 69. Minute erzielte Henry Miyamoto Garcia Silva das 2:3 für MEVO FC Schwarzenberg. Für das 4:2 von Riefensberg zeichnete Manuel Fink verantwortlich (77.). Der Unparteiische schickte Thomas Waldner von Fliesen Jams FC Riefensberg mit Rot zum Duschen (84.). Am Schluss fuhr FC Riefensberg gegen FC Schwarzenberg auf eigenem Platz einen 4:2-Sieg ein.

Riefensberg steht zum Abschluss der Saison auf dem sechsten Tabellenplatz. In der Offensive rief Fliesen Jams FC Riefensberg in 26 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 59 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Im gesamten Saisonverlauf holte FC Riefensberg zwölf Siege und sechs Remis und musste nur acht Niederlagen hinnehmen.

Schwarzenberg befindet sich mit 46 Zählern am letzten Spieltag im sicheren Tabellenmittelfeld. Der Angriff des Gasts kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 54 Treffern unter Beweis stellt. Was für MEVO FC Schwarzenberg bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. 14 Siege und vier Remis stehen acht Pleiten gegenüber. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang FC Schwarzenberg auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Landesliga: Fliesen Jams FC Riefensberg – MEVO FC Schwarzenberg, 4:2 (2:1)

77 Manuel Fink 4:2

69 Henry Miyamoto Garcia Silva 3:2

50 Philipp Stoss 3:1

45 Thomas Flatz 2:1

33 Stefan Feuerstein 2:0

11 Niklas Fink 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei