Altenstadt zwingt Dornbirn Juniors in die Knie

Details Sonntag, 11. Juni 2023 15:36

Altenstadt überraschte noch einmal zum Saisonausklang und gewann gegen Fc Dornbirn Juniors mit 5:3. TSV Altenstadt hat mit dem Sieg über Dornbirn Juniors einen Coup gelandet. Im Hinspiel hatte FC Mohren Dornbirn Juniors mit 3:0 die Oberhand behalten.

Altenstadt geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Blendi Vrenezi das schnelle 1:0 für Fc Dornbirn Juniors erzielte. Ramazan Altintas nutzte die Chance für TSV Altenstadt und beförderte in der 27. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Thomas Beiter machte in der 51. Minute das 2:1 von Altenstadt perfekt. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Ismael Adejumo Jimoh bereits wenig später besorgte (56.). Das 3:2 von TSV Altenstadt bejubelte Michael Moser (63.). Dornbirn Juniors musste den Treffer zum 4:2 hinnehmen (67.). Onur Kaya war zur Stelle und markierte das 3:4 der Gäste (68.). Necip Bekleyen beförderte das Leder zum 5:3 von Altenstadt über die Linie (75.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte der Gastgeber gegen FC Mohren Dornbirn Juniors.

TSV Altenstadt steht zum Abschluss der Saison auf dem zehnten Tabellenplatz. Im Angriff von Altenstadt fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 41 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Die Verantwortlichen von TSV Altenstadt werden ein ernüchterndes Saisonfazit ziehen. Gerade einmal neun Siege und drei Remis brachte Altenstadt zustande. Demgegenüber stehen satte 14 Niederlagen.

Nachdem Fc Dornbirn Juniors in diesem Jahr oben mitmischte, will man in der nächsten Saison richtig angreifen. Das ausgezeichnete Torverhältnis von 66:39 zeigt, dass es bei Dornbirn Juniors in dieser Saison nicht nur in der Offensive funktionierte, sondern auch in der Hintermannschaft. Zum Saisonende hat FC Mohren Dornbirn Juniors 15 Siege, neun Niederlagen und zwei Unentschieden auf dem Konto stehen.

Landesliga: TSV Altenstadt – FC Mohren Dornbirn Juniors, 5:3 (1:1)

75 Necip Bekleyen 5:3

68 Onur Kaya 4:3

67 Lukas Engljaehringer 4:2

63 Michael Moser 3:2

56 Ismael Adejumo Jimoh 2:2

51 Thomas Beiter 2:1

27 Ramazan Altintas 1:1

8 Blendi Vrenezi 0:1

