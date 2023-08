Kennelbach schlägt in Gaissau in letzter Minute zu

Details Samstag, 12. August 2023 00:57

Ein spannendes Spiel lieferten SV Gaissau und FC Kennelbach zum Saisonauftakt, das 2:3 endete.

Kennelbach traf zum 1:0 (17.). Für das erste Tor von Gaissau war Clemens Fritsch verantwortlich, der in der 32. Minute das 1:1 besorgte. Der Referee schickte Timo Meier vom Gastgeber kurz vor der Pause mit Rot zum Duschen (41.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Oliver Authried versenkte die Kugel zum 2:1 (62.). FC Kennelbach brachte das Netz in Minute 78 für den Ausgleich zum Zappeln. Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als der Gast noch einen Treffer parat hatte (89.). Am Ende verbuchte Kennelbach gegen SV Gaissau die maximale Punkteausbeute.

Landesliga: SV Gaissau – FC Kennelbach, 2:3 (1:1)

89 Bilal Guemues 2:3

78 Bilal Guemues 2:2

62 Oliver Authried 2:1

32 Clemens Fritsch 1:1

17 Paul Oesterle 0:1

