Enges Duell zwischen Brederis und Altenstadt

Details Samstag, 12. August 2023 01:01

Am Freitag verbuchten die Gäste einen 2:1-Erfolg gegen METZLER Werkzeuge SK Brederis.

Adrian Kappei versenkte den Ball in der 33. Minute im Netz von SK Brederis. Mit einem Tor Vorsprung für TSV Altenstadt ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Altenstadt führte schließlich das 2:0 herbei (63.). METZLER Werkzeuge SK Brederis schoss in der 86. Minute das Tor zum 1:2. Am Schluss gewann TSV Altenstadt gegen den Gastgeber.

Landesliga: METZLER Werkzeuge SK Brederis – TSV Altenstadt, 1:2 (0:1)

86 Dennis Alibabic 1:2

63 Marko Zdravkovic 0:2

33 Adrian Kappei 0:1

