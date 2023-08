Hatlerdorf dreht 1:2 gegen Viktoria Bregenz

Details Sonntag, 13. August 2023 01:47

Ein spannendes Spiel lieferten die Heimmannschaft und Viktoria Bregenz zum Saisonauftakt, das 3:2 endete.

Burhan Yilmaz brachte Hatlerdorf in der zwölften Minute nach vorn. Für das 1:1 von Viktoria zeichnete Tarkan Parlak verantwortlich (35.). Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn. Eine Minute später ging FC Viktoria 62 Bregenz durch den zweiten Treffer von Parlak in Führung. Den Ausgleichstreffer hatte SC Hatlerdorf in Minute 56 im Repertoire. In der 75. Minute erzielte Hatlerdorf das 3:2. Unter dem Strich verbuchte SC Hatlerdorf gegen Viktoria Bregenz einen 3:2-Sieg.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Hatlerdorf: „Die erste Halbzeit war sehr hektisch, aber alles in allem war es ein gutes Spiel. Unsere Offensive hat das erste Mal in dieser Saison die Muskeln spielen lassen und das werden wir noch öfter machen, hoffe ich. Viktoria ist in meinen Augen der erste Titelaspirant und wird in der Tabelle ganz weit oben zu finden sein!“

Landesliga: SC Hatlerdorf – FC Viktoria 62 Bregenz, 3:2 (1:2)

75 Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas 3:2

56 Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas 2:2

46 Tarkan Parlak 1:2

35 Tarkan Parlak 1:1

12 Burhan Yilmaz 1:0

