Acht Treffer zwischen Gaissau und Hatlerdorf

Details Sonntag, 03. September 2023 02:45

Im Spiel von Gaissau gegen Hatlerdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4.

In Minute sieben traf SV Gaissau zum ersten Mal ins Schwarze. Volkan Akyildiz war zur Stelle und markierte das 1:1 von SC Hatlerdorf (25.). Komfortabel war die Pausenführung der Gäste nicht, aber immerhin ging Hatlerdorf mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Reinaldo Batista Caetano nutzte die Chance für SC Hatlerdorf und beförderte in der 47. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Akyildiz bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (61.). Clemens Fritsch ließ sich in der 80. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:3 für Gaissau. In der 81. Minute erhöhte Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas auf 4:2 für Hatlerdorf. Es folgte der Anschlusstreffer für SV Gaissau – bereits der zweite für Fritsch. Nun stand es nur noch 3:4 (82.). In der 86. Minute hatte der Gastgeber den Ausgleich parat. Letztlich gingen Gaissau und SC Hatlerdorf mit jeweils einem Punkt auseinander.

Das Remis brachte SV Gaissau in der Tabelle voran. Gaissau liegt nun auf Rang neun. Die bisherige Saisonbilanz von SV Gaissau bleibt mit einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Pleiten schwach.

Bei Hatlerdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Mit sieben Zählern aus vier Spielen steht SC Hatlerdorf momentan im Mittelfeld der Tabelle. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Hatlerdorf bei.

Am Samstag muss Gaissau bei ERNE FC Schlins ran, zeitgleich wird SC Hatlerdorf von FC Renault Malin Sulz in Empfang genommen.

Landesliga: SV Gaissau – SC Hatlerdorf, 4:4 (1:2)

86 Elias Ruepp 4:4

82 Clemens Fritsch 3:4

81 Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas 2:4

80 Clemens Fritsch 2:3

61 Volkan Akyildiz 1:3

47 Reinaldo Batista Caetano 1:2

25 Volkan Akyildiz 1:1

7 Murat Bueyuektunalioglu 1:0

