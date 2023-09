Schruns weiterhin mit löchrigster Defensive der Landesliga - 0:3 gegen Schlins

Details Sonntag, 03. September 2023 02:45

Intersport FC Schruns hat den Start ins neue Fußballjahr nach vier Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:3-Niederlage gegen ERNE FC Schlins verdaut werden.

Für den Führungstreffer von FC Schlins zeichnete Magno Hartmann verantwortlich (32.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Maximilian Kreiner das 2:0 für den Gast (44.). Mit der Führung für Schlins ging es in die Halbzeitpause. Patrick Stark besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für ERNE FC Schlins (76.). Ein starker Auftritt ermöglichte FC Schlins am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Schruns.

Neben Schruns gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. 2:17 – das Torverhältnis des Tabellenletzten spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte das Heimteam hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Die drei Zähler katapultierten Schlins in der Tabelle auf Platz vier.

Intersport FC Schruns tritt am kommenden Samstag bei SW Bregenz Amateure an, ERNE FC Schlins empfängt am selben Tag SV Gaissau.

Landesliga: Intersport FC Schruns – ERNE FC Schlins, 0:3 (0:2)

76 Patrick Stark 0:3

44 Maximilian Kreiner 0:2

32 Magno Hartmann 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.