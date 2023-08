Schlins mit halben Dutzend Treffer gegen Kennelbach

Details Sonntag, 27. August 2023 03:08

Bei ERNE FC Schlins holte sich FC Kennelbach eine 1:6-Schlappe ab.

Magno Hartmann brachte FC Schlins in der 18. Minute nach vorn. Clemens Martin nutzte die Chance für das Heimteam und beförderte in der 32. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Mit der Führung für Schlins ging es in die Halbzeitpause. Daniel Makric war zur Stelle und markierte das 1:2 von Kennelbach (50.). Patrick Stark versenkte die Kugel zum 3:1 für ERNE FC Schlins (63.). In der 66. Spielminute setzte sich Schlins erneut durch und erzielte das vorentscheidende 4:1. ERNE FC Schlins ließ den Vorsprung in der 84. Minute anwachsen. Am Ende kam FC Schlins gegen FC Kennelbach zu einem verdienten Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Schlins im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Für ERNE FC Schlins steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Remis aufwies.

Trotz der Niederlage fiel Kennelbach in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei.

Am kommenden Samstag trifft FC Schlins auf Intersport FC Schruns, FC Kennelbach spielt tags zuvor gegen SW Bregenz Amateure.

Landesliga: ERNE FC Schlins – FC Kennelbach, 6:1 (2:0)

84 Samuel Vonbruel 6:1

69 Clemens Martin 5:1

66 Samuel Vonbruel 4:1

63 Patrick Stark 3:1

50 Daniel Makric 2:1

32 Clemens Martin 2:0

18 Magno Hartmann 1:0

