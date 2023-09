Erneuter schwerer Patzer der SW Bregenz Amateure gegen Schruns

Details Sonntag, 10. September 2023 02:04

FC Schruns gewann gegen SW Bregenz Amateure mit 5:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Niclas Tschann brachte Schruns in der ersten Minute in Front. Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Jonas Ganahl (6.). In der elften Minute legte Marco Berthold zum 3:0 zugunsten von Intersport FC Schruns nach. Mit dem 4:0 durch Tschann schien die Partie bereits in der zwölften Minute mit FC Schruns einen sicheren Sieger zu haben. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Ganahl in der 22. Minute. SW Bregenz Amateure wurde in Abschnitt eins das Fell über die Ohren gezogen: Immer wieder griff der Keeper der Heimmannschaft bis dahin hinter sich. In der Schlussphase gelang Paco Lazar Simic noch der Ehrentreffer für den Tabellenletzten (76.). Am Ende nahm Schruns bei SW Bregenz Amateure einen Auswärtssieg mit.

SW Bregenz Amateure muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SW Bregenz Amateure hat bisher alle drei Punkte zuhause geholt. In der Defensivabteilung von SW Bregenz Amateure knirscht es gewaltig, weshalb man weiter im Schlamassel steckt. Im Angriff von SW Bregenz Amateure herrscht Flaute. Erst fünfmal brachte SW Bregenz Amateure den Ball im gegnerischen Tor unter. Nachdem in den letzten vier Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte SW Bregenz Amateure im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang 14.

Intersport FC Schruns holte auswärts bisher nur drei Zähler. Das bisherige Schlusslicht, FC Schruns, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position zwölf. Mit erschreckenden 18 Gegentoren stellt Schruns die schlechteste Abwehr der Liga. Nur einmal ging Intersport FC Schruns in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am nächsten Freitag (18:00 Uhr) reist SW Bregenz Amateure zu SV Gaissau, am gleichen Tag begrüßt FC Schruns METZLER Werkzeuge SK Brederis vor heimischem Publikum.

Landesliga: SW Bregenz Amateure – Intersport FC Schruns, 1:5 (0:5)

76 Paco Lazar Simic 1:5

22 Jonas Ganahl 0:5

12 Niclas Tschann 0:4

11 Marco Berthold 0:3

6 Jonas Ganahl 0:2

1 Niclas Tschann 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.