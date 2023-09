Yusuf Yildirim tütet für Götzis gegen Viktoria Bregenz den Sieg ein

Details Sonntag, 10. September 2023 02:05

Vollbad FC Götzis und FC Viktoria 62 Bregenz lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Tarkan Parlak war zur Stelle und markierte das 1:0 von Viktoria Bregenz (35.). Zur Pause behielt der Gast die Nase knapp vorn. Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Parlak bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (48.). Wenige Minuten später verkürzte FC Götzis auf 1:2 (50.). Julian Heinzle glich nur wenig später für die Gastgeber aus (55.). Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Yusuf Yildirim, der mit seinem Treffer in der 89. Minute die späte Führung von Vollbad FC Götzis sicherstellte. Viktoria hatte alle Trümpfe in der Hand, verspielte im Verlauf jedoch eine komfortable Führung und büßte letztlich eine bittere Niederlage ein.

FC Götzis hat bisher alle neun Punkte zuhause geholt. Mit dem Dreier sprang Vollbad FC Götzis auf den vierten Platz der Landesliga. Drei Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Vollbad FC Götzis.

FC Viktoria 62 Bregenz holte auswärts bisher nur drei Zähler. Viktoria Bregenz verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem achten Rang. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Viktoria bei. FC Viktoria 62 Bregenz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

FC Götzis tritt kommenden Samstag, um 15:00 Uhr, bei FC Kennelbach an. Einen Tag später empfängt Viktoria Bregenz Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen.

Landesliga: Vollbad FC Götzis – FC Viktoria 62 Bregenz, 3:2 (0:1)

89 Yusuf Yildirim 3:2

55 Julian Heinzle 2:2

50 Simon Laengle 1:2

48 Tarkan Parlak 0:2

35 Tarkan Parlak 0:1

