Schruns lässt gegen Brederis nichts anbrennen

Details Samstag, 16. September 2023 00:58

Bei FC Schruns gab es für SK Brederis nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 1:5. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Schruns wusste zu überraschen.

Jonas Ganahl trug sich in der 14. Spielminute in die Torschützenliste ein. Doppelpack für Intersport FC Schruns: Nach seinem ersten Tor (21.) markierte Niclas Tschann wenig später seinen zweiten Treffer (23.). Arifcan Basar beförderte das Leder zum 1:3 von METZLER Werkzeuge SK Brederis über die Linie (38.). Mit der Führung für FC Schruns ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte Ganahl, als er das 4:1 für den Gastgeber besorgte (49.). Die Luft bei SK Brederis war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Basar bemerkbar machte, der in der 80. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog. Lucas Tschanz stellte schließlich in der 88. Minute den 5:1-Sieg für Schruns sicher. Nach abgeklärter Leistung blickte Intersport FC Schruns auf einen klaren Heimerfolg über das Schlusslicht.

FC Schruns muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Schruns in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den elften Tabellenplatz. Mit erschreckenden 19 Gegentoren stellt Intersport FC Schruns die schlechteste Abwehr der Liga. In dieser Saison sammelte Schruns bisher zwei Siege und kassierte vier Niederlagen.

Wann bekommt SK Brederis die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Intersport FC Schruns gerät METZLER Werkzeuge SK Brederis immer weiter in die Bredouille. Vollstreckerqualitäten demonstrierte SK Brederis bislang noch nicht. Der Angriff von METZLER Werkzeuge SK Brederis ist mit drei Treffern der erfolgloseste der Landesliga.

Am nächsten Samstag (16:00 Uhr) reist FC Schruns zu Vollbad FC Götzis, am gleichen Tag begrüßt SK Brederis SV Gaissau vor heimischem Publikum.

Landesliga: Intersport FC Schruns – METZLER Werkzeuge SK Brederis, 5:1 (3:1)

88 Lucas Tschanz 5:1

49 Jonas Ganahl 4:1

38 Arifcan Basar 3:1

23 Niclas Tschann 3:0

21 Niclas Tschann 2:0

14 Jonas Ganahl 1:0

