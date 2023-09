Kennelbach rettet gegen Götzis Punkt in letzter Minute

Details Sonntag, 17. September 2023 01:54

FC Kennelbach und Vollbad FC Götzis verließen den Platz beim Endstand von 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Lukas Gorbach sein Team in der ersten Minute. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Jonas Volger versenkte den Ball in der 47. Minute im Netz von Kennelbach. Yusuf Yildirim brachte FC Götzis nach 87 Minuten die 2:1-Führung. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den FC Kennelbach bereits wenig später besorgte (90.). Am Schluss hatte im Duell der beiden Mannschaften keine die Oberhand gewonnen und so trennten sich das Heimteam und Vollbad FC Götzis schließlich mit einem Remis.

Bei FC Götzis präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (14).

Beide Mannschaften haben zehn Punkte. Somit trennt nur das Torverhältnis, sodass Kennelbach mit einer Bilanz von 8:11 auf dem dritten Tabellenplatz steht – knapp vor Vollbad FC Götzis (14:11 Tore). Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Nächster Prüfstein für FC Kennelbach ist Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen (Samstag, 15:00 Uhr). FC Götzis misst sich am selben Tag mit Intersport FC Schruns (16:00 Uhr).

Landesliga: FC Kennelbach – Vollbad FC Götzis, 2:2 (1:1)

90 Bilal Guemues 2:2

87 Yusuf Yildirim 1:2

47 Jonas Volger 1:1

1 Lukas Gorbach 1:0

