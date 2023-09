Hatlerdorf bezwingt Schlins – Altenstadt holt in Nüziders Punkt

Details Dienstag, 19. September 2023 01:41

Nach der sechsten Runde der Landesliga konnte Leader Sulz den Vorsprung auf die Verfolger durch ein 2:0 bei Hohenems II ausbauen. Dem Erne FC Schlins gelingt nämlich überraschend beim SC Elektro Graf Hatlerdorf kein Punkt – eine knappe 0:1 Niederlage. Auch Autohaus Rudi Lins FC Nüziders lässt Punkte liegen – 1:1 im Heimspiel gegen Ender Klima TSV Altenstadt. Damit führt nun Sulz mit vier Punkten Vorsprung auf Schlins und Nüziders. Einen weiteren Punkt zurück Götzis, Kennelbach, Hatlerdorf und Viktoria Bregenz.

Altenstadt gleicht in Nüziders in vorletzter Spielminute aus

Cem Öksüz, sportlicher Leiter Ender Klima TSV Altenstadt: „Ein Spiel mit gemischten Gefühlen. Wir mussten ein paar Umstellungen durchführen nach der Niederlage in der vergangenen Woche gegen Hohenems und das merkte man auch gleich an der Körpersprache der Spieler. Von der ersten Minute an war es ein gegenseitiges Abtasten mit ungefähr 50% Ballbesitz auf beiden Seiten.

Ein schnelles, temporeiches Spiel von beiden Seiten. Mitte erste Halbzeit rettete unser Spieler einen Ball auf der Torlinie. In der 37. Minute dann das 0:1 für Nüziders. Unsere Offensive wollte den Torwart hoch anlaufen und das bemerkte der Goalie vom Gegner und spielte den Ball clever durch die Mitte. Mit einem Tempodribbling buxierte Florian Jochum den Ball flach in die Ecke. So ging es in die Halbzeitpause.

Unser Trainer hat die richtigen Worte für die zweite Halbzeit gefunden, was wir besser machen müssen. Die zweite Halbzeit hatten wir eigentlich gut im Griff, wir kombinierten uns leider nur bis zum gegnerischen 16er.

Es dauerte bis zur 88. Minute, bis wir endlich für unser Spiel auch belohnt wurden. Ein schöner Spielzug von der rechten Seite bekam unser eingewechselter 16-jähriger Nachwuchs-AKA Spieler Damjan Cergic den Ball. Mit einer kurzen Körpertäuschung überspielte er den Gegner und schoss den Ball von 20 Metern in die lange Ecke rein. Nach dem Anstoß müssen wir froh sein, dass Nüziders nicht gleich postwendend das 1:2 schoss. Anscheinend freuten sich noch einige Spieler über den Ausgleich. Einige Minuten später mussten wir wieder einen Ball auf der Linie klären. So endete das Spiel 1:1. Es wussten beide Seiten nach dem Spiel nicht genau, ob sie sich über den Punkt freuen sollen oder nicht. Fazit: ein gerechtes Unentschieden auf beiden, wobei Nüziders sicherlich die besseren Torchancen hatte!“

Hatlerdorf schafft mit Sieg gegen Schlins Anschluss an Aufstiegszone

Burhan Yilmaz, Trainer SC Elektro Graf Hatlerdorf: „Meiner Meinung nach haben wir die beste Mannschaft in dieser Landesligasaison über neunzig Minuten in Schach gehalten und kaum Torchancen zugelassen. Unsere Defensive hat heute endlich ihre Qualität gezeigt! Ein Riesenkompliment an meine Mannschaft, die es geschafft hat, den Gegner zu kontrollieren, auch in Phasen, in denen die Schlinser leichte Überhand hatten. Der entscheidende Treffer für unser Team ist Reinaldo Batista Caetano in der 26. Minute gelungen. An dieser Stelle will ich auch den gegnerischen Trainer loben und die Schiedsrichterleistung ebenso! Alles in allem ein top Landesliga Spiel!“

