Herbe Schlappe für RW Langen gegen Kennelbach

Details Sonntag, 24. September 2023 01:59

Für Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen gab es in der Partie gegen FC Kennelbach, an deren Ende eine 2:5-Niederlage stand, nichts zu holen. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur FC Kennelbach heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Gleich zu Spielbeginn traf Kennelbach zur frühen Führung (3.). Serhat Saritas versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gast (27.). Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Lukas Glatzer legte in der 54. Minute zum 3:0 für FC Kennelbach nach. Für das 1:3 von RW Langen zeichnete Aleksandar Umjenovic verantwortlich (59.). In ruhiges Fahrwasser brachte FC Kennelbach sich, indem man das 4:1 erzielte (65.). Langen wurde deutlich abgehängt, als Kennelbach auf 5:1 erhöhte (71.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Robert Nigsch für einen Treffer sorgte (91.). Schließlich strich FC Kennelbach die Optimalausbeute gegen Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen ein.

RW Langen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wann bekommt Langen die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Kennelbach gerät man immer weiter in die Bredouille. Die bisherige Saisonbilanz von Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Die Lage der Heimmannschaft bleibt angespannt. Gegen FC Kennelbach musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Kennelbach besetzt momentan mit 13 Punkten den dritten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 13:13 ausgeglichen. Mit dem Sieg knüpfte Kennelbach an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert FC Kennelbach vier Siege und ein Remis für sich, während es nur zwei Niederlagen setzte. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei FC Kennelbach etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Kennelbach.

Am nächsten Samstag reist RW Langen zu Intersport FC Schruns, zeitgleich empfängt FC Kennelbach TSV Altenstadt.

Landesliga: Rohrtechnik Kirchmann FC RW Langen – FC Kennelbach, 2:5 (0:2)

91 Robert Nigsch 2:5

71 Bilal Guemues 1:5

65 Bilal Guemues 1:4

59 Aleksandar Umjenovic 1:3

54 Lukas Glatzer 0:3

27 Serhat Saritas 0:2

3 Bilal Guemues 0:1

