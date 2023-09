Thriller mit neun Treffern zwischen Sulz und Schlins

Details Sonntag, 24. September 2023 02:00

FC Renault Malin Sulz und ERNE FC Schlins lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete. FC Sulz wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Pascal Rederer brachte dem Gastgeber nach einer Minute die 1:0-Führung. Der Tabellenführer machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Adiel Silva de Moura (10.). Noch vor der Halbzeit legte Rederer seinen zweiten Treffer nach (45.). FC Renault Malin Sulz gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Andreas Jakob von FC Schlins bekam vom Unparteiischen die Rote Karte zu sehen (48.) Rederer schraubte das Ergebnis in der 49. Minute mit dem 4:0 für FC Sulz in die Höhe. In der 57. Minute lenkte Christoph Nigsch den Ball zugunsten von Schlins ins eigene Netz. Die Gäste trafen zum 2:4 (72.). Zehn gegen zehn lautete die Devise ab der 62. Minute, nachdem Stefan Rakic von FC Renault Malin Sulz die Gelb-Rote Karte erhalten hatte. Unfreiwillig frühen Feierabend machte Gilclecio Dos Santos Moura von FC Sulz, der in der 76. Minute mit Rot vom Platz geschickt wurde. Für das 5:2 von FC Renault Malin Sulz sorgte Adrian Svecak, der in Minute 79 zur Stelle war. Marko Galovic schoss die Kugel zum 3:5 für ERNE FC Schlins über die Linie (85.). In der Nachspielzeit (94.) gelang FC Schlins der Anschlusstreffer. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es Schlins nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Mit beeindruckenden 20 Treffern stellt FC Sulz den besten Angriff der Landesliga. Nur einmal gab sich FC Renault Malin Sulz bisher geschlagen. Seit fünf Begegnungen hat FC Sulz das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

ERNE FC Schlins rangiert mit elf Zählern auf dem fünften Platz des Tableaus. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von FC Schlins bei. Die Lage von Schlins bleibt angespannt. Gegen FC Renault Malin Sulz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

FC Sulz tritt am kommenden Samstag bei Autohaus Rudi Lins FC Nüziders an, ERNE FC Schlins empfängt am selben Tag SW Bregenz Amateure.

Landesliga: FC Renault Malin Sulz – ERNE FC Schlins, 5:4 (3:0)

94 Samuel Vonbruel 5:4

85 Marko Galovic 5:3

79 Adrian Svecak 5:2

72 Elias Stoss 4:2

57 Eigentor durch Christoph Nigsch 4:1

49 Pascal Rederer 4:0

45 Pascal Rederer 3:0

10 Adiel Silva de Moura 2:0

1 Pascal Rederer 1:0

