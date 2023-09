Brederis verliert nach 2:0 gegen Gaissau

Details Sonntag, 24. September 2023 02:01

METZLER Werkzeuge SK Brederis und Gaissau lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Necip Bekleyen sein Team in der 16. Minute. Laurenz Marte erhöhte für SK Brederis auf 2:0 (34.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Für das 1:2 von SV Gaissau zeichnete Elias Luka Klaric verantwortlich (52.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Bekleyen bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (67.). Gaissau fand zurück ins Spiel und das mit einem Paukenschlag. Clemens Fritsch (72./81.) und Elias Schnetzer (78.) trafen und drehten die Partie auf 4:3. Mit dem Abpfiff des Referees hatte METZLER Werkzeuge SK Brederis das Polster der ersten Hälfte verspielt, sodass es letzten Endes nicht einmal für ein Unentschieden reichte.

20 Gegentreffer musste das Schlusslicht im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. SK Brederis hat bisher alle drei Punkte zuhause geholt. Die Lage von SK Brederis bleibt angespannt. Gegen SV Gaissau musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Gaissau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 20 Gegentore verdauen musste. Der Gast verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für SV Gaissau, sodass man lediglich fünf Punkte holte.

Gaissau setzte sich mit diesem Sieg von METZLER Werkzeuge SK Brederis ab und belegt nun mit acht Punkten den neunten Rang, während SK Brederis weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Als Nächstes steht für METZLER Werkzeuge SK Brederis eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen SC Hatlerdorf. SV Gaissau tritt bereits einen Tag vorher gegen Vollbad FC Götzis an (18:00 Uhr).

Landesliga: METZLER Werkzeuge SK Brederis – SV Gaissau, 3:4 (2:0)

81 Clemens Fritsch 3:4

78 Elias Schnetzer 3:3

72 Clemens Fritsch 3:2

67 Necip Bekleyen 3:1

52 Elias Luka Klaric 2:1

34 Laurenz Marte 2:0

16 Necip Bekleyen 1:0

