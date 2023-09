SW Bregenz Amateure verlangen Hatlerdorf alles ab

Details Montag, 25. September 2023 14:47

Im Spiel von SW Bregenz Amateure gegen Hatlerdorf gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. SW Bregenz Amateure war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung.

Die Gastgeber trafen zum 1:0 (11.). SW Bregenz Amateure musste den Treffer von Burhan Yilmaz zum 1:1 hinnehmen (39.). SC Hatlerdorf führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von Hatlerdorf über die Linie (46.). In der 70. Minute erzielte SW Bregenz Amateure den Ausgleich. Dem Druck von SW Bregenz Amateure musste SC Hatlerdorf ab der 76. Minute in Unterzahl standhalten, nachdem Edin Ibrisimovic vom Platz geflogen war. Volkan Akyildiz stellte für Hatlerdorf im Schlussakt den Führungstreffer sicher (88.). Schließlich sprang für SC Hatlerdorf gegen SW Bregenz Amateure ein Dreier heraus.

Burhan Yilmaz, Trainer SC Hatlerdorf: „Die Freude ist riesig, da wir an die Leistung der letzten Woche angeknüpft haben. Ganz klar konnte die bessere Mannschaft gewinnen und die drei Punkte mitnehmen. Es gab Phasen, da hatte die Bregenzer Mannschaft ein wenig die Überhand, aber wir haben das super gelöst und trotz Rückstand sind wir ruhig geblieben und haben unser Ziel nie aus den Augen verloren. Riesenkompliment an meine Jungs, die mittlerweile zu einer kleinen Familie zusammengewachsen sind!“

SW Bregenz Amateure muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SW Bregenz Amateure hat auch nach der Pleite die 13. Tabellenposition inne. SW Bregenz Amateure schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 20 Gegentore verdauen musste. SW Bregenz Amateure musste sich nun schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SW Bregenz Amateure insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Im Klassement machte Hatlerdorf einen Satz und rangiert nun auf dem dritten Platz. Erfolgsgarant von SC Hatlerdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 21 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saison von Hatlerdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von vier Siegen, einem Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt.

SW Bregenz Amateure steckt nach sechs Partien ohne Sieg im Schlamassel, während SC Hatlerdorf mit aktuell 13 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Am nächsten Samstag reist SW Bregenz Amateure zu ERNE FC Schlins, zeitgleich empfängt Hatlerdorf METZLER Werkzeuge SK Brederis.

Landesliga: SW Bregenz Amateure – SC Hatlerdorf, 2:3 (1:2)

88 Volkan Akyildiz 2:3

70 Vinicius Maciel Gomes 2:2

46 Fabio Ezequias Rodrigues de Freitas 1:2

39 Burhan Yilmaz 1:1

11 Vinicius Maciel Gomes 1:0

